13-letnia Eva zginęła w Auschwitz. Teraz ma profil na Instagramie

Profil „eva.stories” na Instagramie śledzi już 1,7 mln użytkowników. Pojawiają się tam krótkie nagrania, na których występuje 13-latka. Eva Heymann była węgierską Żydówką i w październiku 1944 roku zginęła w Auschwitz. Przez kilka miesięcy prowadziła pamiętnik, który został teraz wykorzystany w projekcie izraelskiego milionera, Mati Kochaviego. „Deutsche Welle” podaje, że wzięło w nim udział około 400 aktorów, statystów i techników, a całość kosztowała kilka milionów dolarów. Efektem są filmiki publikowane w sieci.

Nowy rodzaj kultury pamięci?

Na nagraniach widzimy nastolatkę w sytuacjach z życia codziennego. „Dzisiaj kończę 13 lat! Idziemy z kuzynem na lody!” – słyszymy na jednym z nich. Kolejne odcinki opowiadają losy Evy od jej urodzin aż do transportu do Auschwitz. – W erze cyfrowej, kiedy każdej rzeczy poświęca się niewiele uwagi, ciągle poszukuje emocji i żyje już niewielu ocalałych z Holokaustu, musimy znaleźć nowe sposoby pamięci i przekazywania tej wiedzy – powiedział Kochavi cytowany w informacji prasowej. – „Eva Stories” wykorzystuje media społecznościowe do „nowego rodzaju kultury pamięci” w nadziei, że przybliży to użytkownikom życie Evy, jej uczucia i myśli – dodał.

Twórcy zadbali także o odpowiednią reklamę. Do śledzenia losów Evy zachęcał w specjalnym nagraniu premier Izraela, Benjamin Netanjahu. Projektowi towarzyszy także kampania billboardowa, a plakaty pojawiły się już w różnych miastach. Działania autorów popiera Biały Dom, który na Instagramie prowadzi kampanię na rzecz „Eva Stories”.