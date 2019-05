Ich zdjęcie stało się hitem sieci. Teraz inni kopiują niebezpieczną pozę

Raquel i Miguel pochodzą z Portugalii. Na Instagramie dokumentują oryginalnymi zdjęciami swoje podróże do najbardziej odległych zakątków świata. Ich profil cieszy się dużą popularnością. Parę śledzi ponad 200 tysięcy internautów. Jedno ze zdjęć, które w ostatnim czasie zamieścili w mediach społecznościowych, wywołało szczególne emocje obserwatorów. Para została oskarżona przez internautów o to, że w pogoni za idealnym zdjęciem, doprowadziła do „niebezpiecznej i nieodpowiedzialnej sytuacji”.

Są już naśladowcy

Fotografia, która wywołała kontrowersje, przedstawia moment, w którym para wychyla się z jadącego pociągu. Zdjęcie zostało wykonane na Sri Lance. Raquel i Miguel tłumaczyli zaniepokojonym obserwatorom, że pociąg poruszał się „bardzo wolno”. Jednak wielu internautów uznało, że to żadne wytłumaczenie. Jak twierdzili, istnieje obawa, że pojawią się naśladowcy influencerów. „Musicie czuć swoją odpowiedzialność za wpływanie na innych”, „Zaryzykowaliście swoje życie tylko dla zdjęcia?”, „Nie ma znaczenia jak wolno jechał pociąg! To głupie i niebezpieczne, a co najważniejsze, możecie zainspirować innych do wykonywania zdjęć, które mogą być ryzykowne i niebezpieczne dla ich życia” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych. Pod zdjęciem pojawiły się również pozytywne opinie.

Ci którzy pisali o inspirowaniu innych, mieli sporo racji. Na Instagramie pojawiły się zdjęcia różnych użytkowników, którzy odtwarzali ryzykowną pozę. Nie brakuje także turystów, którzy robią sobie takie fotografie bez drugiej osoby. Najwyraźniej pogoń za popularnością w mediach społecznościowych przysłania co niektórym logiczne myślenie. Tych, którzy podróżują na Sri Lankę i mają pokusę skopiowania pozy Raguela i Miguela ostrzegamy: Czasami lepiej odpuścić.

