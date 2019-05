Imię Archie jest ukłonem księżnej Meghan w stronę jej ojca? „To było ich hobby”

Syn księżnej Meghan i księcia Harry'ego otrzymał imię Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Według znajomych księżnej, dachowiec należący do Meghan Markle – według jej opowieści – zrobił się gruby po tym, jak ciągle karmiony był... mrożonymi winogronami. Zwierzaka uwielbiać miała też matka księżnej Doria Ragland. – Doria uratowała Archiego i stał się ważną częścią ich rodziny. Meghan uwielbiała się z nim bawić i zawsze opowiadała o nim swoim przyjaciołom – twierdzi znajomy księżnej w rozmowie z „The Sun” . – Nic dziwnego, że nazwała tak swojego syna. Bardzo kochała tego kota – dodaje.

Meghan raz podzieliła się w sieci wideo przedstawiającym jej zabawy z kotem. Według „The Sun” zwierzak zmarł podczas gdy Meghan była w college'u w Illinois. Inspiracją dla jego imienia miał być komiks „Archie” , który Meghan zbierała ze swoim ojcem Thomasem. Według znajomych, Meghan miała obsesje na punkcie wybryków rudowłosego nastolatka Archiego Andrewsa – bohatera komiksu. Imię dziecka może być także ukłonem w stronę jej ojca, mimo ich burzliwego związku. – To on wpoił jej to hobby, to była ich wspólna zajawka. Jeździli po sklepach vintage, aby znaleźć egzemplarze komiksu. Miała ich ponad 100. To może być sposób na dotarcie do jej ojca, nawet po tym wszystkim, co miało miejsce – mówi anonimowy informator w rozmowie z „The Sun” .

Czytaj także:

Harry i Meghan ujawnili imię dziecka. Twórcy „Riverdale” wiedzą co z tym robić