Tą zbrodnią żyły irlandzkie media. Polak wykonał zlecenie zabójstwa?

Informacje o końcu procesu przekazał serwis Irish Mirror. Sprawa dotyczyła morderstwa Bobby'ego Ryana, który pracował jako rolnik oraz dorabiał sobie na dyskotekach w okolicach Limerick. DJ zaginął na początku czerwca 2011 roku. Dwa lata później jego szczątki znaleziono zanurzone w szambie. Trop prowadził do rolnika z Tripperary, Patricka Quirke'a. Mężczyzna miał być być zazdrosny o związek Ryana z Mary Lowry, z którą wcześniej sam miał romans.

Nie zdążyli go przesłuchać

Quirke w środę usłyszał wyrok dożywotniego więzienia za zlecenie zabójstwa Mr Moonlighta. Dziennikarze zainteresowali się jednak innymi wątkami tej sprawy. Prowadzący dochodzenie wciąż nie ustalili, kto wykonał zlecenie Quirke'a. Światło na tę kwestię rzucają ostatnie ustalenia dziennika „Limerick Leader”.

Reporterzy powołując się na anonimowego informatora policji przekazali, że skazany poprosił Polaka, by ten wynajął swojego rodaka, który ostatecznie miał odebrać życie Ryanowi. Śledczy nie zdążą jednak zbadać tego wątku, ponieważ morderca miał uciec do Polski i tam odebrać sobie życie. Stało się to już po tym, jak służby połączyły nazwisko Polaka ze zbrodnią.

