Wychowana w sierocińcu 81-latka odnalazła swoją 104-letnią matkę. Szukała jej przez 60 lat

Eileen Macken zaczęła poszukiwania swojej matki, gdy miała 19 lat. W ubiegłym roku skontaktowała się z ekipą Liveline rozgłośni RTE w nadziei, że radio pomoże w poszukiwaniach śladów jej pochodzenia. Na początku 2019 roku genealog zwrócił się do niej z informacją, że znalazł jej matkę w Szkocji. – Kiedy to usłyszałam, to nic nie mogło powstrzymać mojej próby zobaczenia się z nią – wyznała.

W kwietniu pojechała do Szkocji, gdzie spotkała swoją mamę Elizabeth, która w sobotę 11 maja kończy 104 lata. – Poszłam się z nią zobaczyć, jest piękną kobietą, ma cudowną rodzinę, która bardzo miło mnie powitała – wyznała kobieta w programie Liveline. – Nie wyobrażam sobie piękniejszego powitania – dodała. – Przyjęli mnie do swojego domu i rozmawiałam ze swoją matką – mówiła.

Eileen wyznała, że jej matka Elizabeth czytała gazetę, gdy po raz pierwszy ją zobaczyła. – Powiedziałam do niej, że jestem z Irlandii i tam się urodziłam. Mówiłam: "Wiesz, że jestem twoją córką", a ona po prostu spojrzała na mnie i wzięła mnie za rękę. Myślę, że nie do końca to do niej dotarło, jednak była między nami niewyobrażalna więź – wyznała.

Eileen, matka trójki dzieci, odkryła także, że ma dwóch przyrodnich braci. – Czułam, że nie mogę być jedyną osobą na tej planecie z mojej rodziny. Musiałam szukać – tłumaczyła. – Jestem bardzo szczęśliwa – dodała.