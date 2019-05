Chciała zjeść ośmiornicę, zwierzę przyssało się do jej twarzy. Wideo stało się viralem

Początkowo wydało się, że dziewczyna nic nie robi sobie z faktu, że ośmiornica ją zaatakowała. Szybko jednak zdała sobie sprawę, że staje się to bolesne. Walka trwała prawie minutę. Vlogerka próbowała odczepić ośmiornicę od swojej twarzy. Kiedy wreszcie jej się to udało, zauważyła, że zwierzę okaleczyło ją w kilku miejscach. „Moja twarz jest oszpecona” – mówi. Wideo kończy się tym, że dziewczyna stwierdza: „Zjem ją w następnym filmie” . Uwaga! Poniższy film może zbyt drastyczny dla niektórych widzów.

Little Seven regularnie publikuje na chińskiej platformie wideo Kuaishou i mimo, że już w poprzednich wideo pokazywała, jak zjada inne żywe stworzenia, to stało się viralem. Ludzie są oburzeni nieodpowiedzialnym zachowaniem kobiety. „Zasłużyła na to. Próbowała zjeść ośmiornicę, a ośmiornica próbowała zjeść ją” – pisze jeden z internautów. Inni podkreślają, że kobiecie mogła stać się znacznie większa krzywda, gdyby np. ośmiornica zaatakowała jej oczy.

Ośmiornica zazwyczaj używa macek, aby złapać zdobycz lub bronić się przed potencjalnymi atakami.

