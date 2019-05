To koniec pewnej epoki. Pokazy Victoria's Secret po ponad 20 latach znikają z ekranów

Udział w pokazie Victoria's Secret to marzenie wielu modelek na całym świecie. To bardzo prestiżowy event w branży modowej. Jest to bowiem niezwykłe show z udziałem najgorętszych twarzy ze świata modellingu oraz artystów, którzy śpiewają na wybiegu podczas przerw między prezentowaniem kolekcji.

Pokazy od lat przyciągały przed telewizory miliony widzów z całego świata. W 2013 roku transmisję oglądało aż 10 milionów widzów. Tymczasem jak podaje „Harper’s Bazaar”, zainteresowanie imprezą w Stanach Zjednoczonych spadło do tego stopnia, że firma L Brands, właściciel marki, podjął decyzję o zakończeniu relacjonowania pokazów w telewizji. Decyzja została podjęta na podstawie wyników oglądalności, z których wynika, że zainteresowanie pokazem w2018 roku spadło do zaledwie 3 milionów odbiorców. Leslie Wexner, CEO firmy podkreślił, że Victoria's Secret musi się zmienić, aby dojrzewać.

Dyrektor firmy stwierdził również, że we współczesnym świecie telewizja nie jest odpowiednim medium do relacjonowania takich wydarzeń jak pokazy Victoria's Secret. Wexner uspokoił jednak wszystkich fanów marki, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowego formatu wydarzenia i możliwością zaprezentowania go za pomocą innych platform, dzięki czemu pokazy będą mogły dotrzeć nawet do widzów w najodleglejszych zakątkach świata.