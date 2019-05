O tym, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka nie trzeba nikogo przekonywać. Tak jak i o tym, że zwierzęta te są niezwykle inteligentne. Czasami jednak nasze czworonogi zachowują się w zaskakująco dziwny sposób. Patrząc na te zdjęcia zadajemy sobie tylko jedno pytanie: dlaczego one to robią?