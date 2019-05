Pierwszy Dzień Matki w życiu Meghan Markle. Księżna opublikowała wyjątkowe zdjęcie

„Składamy hołd wszystkim matkom: dawnym, teraźniejszym, przyszłym i tym, których nie ma, ale o których zawsze będziemy pamiętać. Czcimy każdą z Was” – napisano na profilu Sussex Royal na Instagramie. W dalszej części wpisu zaznaczono, że w niedzielę 12 maja w wielu krajach m.in. USA (skąd pochodzi Meghan Markle), Kanadzie, Australii czy Japonii obchodzony jest Dzień Matki. Księżna Sussex po raz pierwszy może obchodzić to święto – podkreślono. Do posta dołączono zdjęcie, na którym widać stopy Archiego Harrisona, który jest trzymany przez swoją mamę.

Z kolei przyjaciel księcia Harry'ego J.J. Chalmers zdradził, że z relacji świeżo upieczonego taty wynika, że mały Archie niemal przespał pierwsze 24 godziny swojego życia.

Pierwsze zdjęcie małego Archiego

Dziecko pary książęcej to chłopiec, który waży 3,2 kilograma. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przy porodzie Meghan Markle towarzyszył książę Harry. – Jestem bardzo podekscytowany, mogąc poinformować, że Meghan i ja mamy synka, bardzo zdrowego chłopca. Mama i niemowlę mają się nad wyraz dobrze. Jest to najbardziej niezwykłe doświadczenie, jakie mogłem sobie wyobrazić. W jaki sposób kobiety potrafią robić to, co robią, jest poza wszelkim pojęciem. Jesteśmy oboje przejęci i bardzo wdzięczni za wszelką miłość i wsparcie. To niesamowite, dlatego chciałem się tym podzielić z wami – mówił wyraźnie przejęty i uradowany książę Harry.

W środę 8 maja, a więc dwa dni po przyjściu dziecka na świat, media obiegła pierwsza fotografia synka Meghan i Harry'ego. Zdjęcie wykonał fotograf zatrudniony dla jednej z agencji informacyjnych. Tego samego dnia książęca para ujawniła imię dziecka. Ich potomek będzie się nazywał Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Jak podaje „The Guardian”, imię Archie ma angielskie korzenie i oznacza autentyczny i odważny. Jest to jedna z form imienia Archibald, jednak służby prasowe rodziny królewskiej nie doprecyzowały, czy podane imię jest faktycznie zdrobnieniem. Z kolei Harrison to swoisty hołd dla ojca dziecka, ponieważ w tłumaczeniu imię to znaczy dosłownie syn Harry'ego.