Zrobiła sobie lifting pośladków. 28-latka nie żyje

Do tego zdarzenia doszło w klinice Mia Aesthetics, która ma swoją siedzibę w Miami. W piątek 10 maja Danea Plasencia przeszła tam zabieg brazylijskiego liftingu pośladków. Tuz po zakończeniu procedury wystąpiły komplikacje, a lekarze podjęli decyzję o przewiezieniu 28-latki do szpitala. Tam kobieta zmarła, a w jej sprawie wszczęło dochodzenie. Mieszkanka Florydy kilka dni wcześniej obchodziła urodziny. Osierociła trójkę dzieci.

Już wcześniej ledwo uszła z życiem

O sprawie poinformowała stacja NBC 6, której udało się uzyskać oświadczenie od kliniki Mia Aesthetics. Dyrekcja ośrodka przekazała, że śmierć 28-latki jest pierwszym przypadkiem tego typu, chociaż do tej pory przeprowadzono już tysiące zabiegów. „Nasz zespół jest wstrząśnięty tą tragedią, ponieważ każdy pacjent jest częścią naszej rodziny. Staramy się zapewnić naszym pacjentom najbardziej zaawansowaną chirurgię plastyczną i najlepszą opiekę” – przekazano w komunikacie. Władze kliniki zapewnili, że zatrudnieni przez nich chirurdzy posiadają odpowiednie certyfikaty i kompetencje.

Sygnały ostrzegawcze w sprawie 28-latki pojawiły się już wcześniej. Kobieta w przeszłości poddała się podobnemu zabiegowi, który polega na pobieraniu tłuszczu z innych części ciała i wstrzykiwaniu go w pośladki, co niemal zakończyło się tragedią. Plaencia była hospitalizowana przez dwa miesiące, a ciężkie doświadczenie nie zniechęciło jej do kolejnych zabiegów. Nie jest to zresztą pierwszy przypadek tego typu. NBC podaje, że w ostatnich latach tylko na południu Florydy udokumentowano 12 zgonów kobiet, które poddały się procedurze brazylijskiego liftingu pośladków.

