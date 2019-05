Gigantyczny humbak prawie przewrócił łódź. Jest zdjęcie!

W zatoce Monterey Bay w Kalifornii pojawił się gigantyczny humbak. Moment, w którym zwierzę wyskoczyło z wody i unosiło się w pobliżu łodzi uchwycili Douglas Croft. – To było bardzo ekscytujące – powiedział. Mężczyzna stwierdził, że chciał ustawić aparat blisko „linii wodnej”, by uzyskać jak najlepszy kadr. Uważa, że udało mu się uchwycić „niesamowitą perspektywę”. – Ponieważ łódź znajduje się bliżej, powinna wyglądać na większą, ale to humbak jest ogromny – powiedział. Douglas Croft zaznaczył, że nie chciałby być na miejscu rybaka znajdującego się w łodzi. Dodał, że zdecydowanie bezpieczniej czuje się za obiektywem.

Fotograf opisywane zdjęcie opublikował w mediach społecznościowych. „Coś niesamowitego”, „Wyjątkowe”, „Piękne” – komentowali internauci. Inni zwracali uwagę na zdolności mężczyzny. „Uchwyciłeś idealny moment”, „To jest to” – czytamy.

Inna nazwa humbaka to długopłetwiec oceaniczny. Jest to gatunek ssaka z rodziny płetwalowatych. Dorosłe osobniki osiągają zazwyczaj 14–17 metrów długości, a także około 30–45 ton masy.

