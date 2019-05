Szwecja ponownie wszczyna sprawę Assange’a ws. gwałtu

– Podejmując decyzję musiałam kierować się pewnymi okolicznościami. Jedną z takich okoliczności jest to, że szwedzkie sądy kilkakrotnie badały kwestię zatrzymania i doszły do wniosku, że pan Assange jest podejrzewany o gwałt w stopniu prawdopodobnym, co stanowi najwyższy stopień podejrzenia – powiedziała Eva-Marie Persson, zastępca Prokuratora Generalnego Szwecji.

Moja klientka czuje wielką wdzięczność i ma nadzieję na uzyskanie zadośćuczynienia. Obie wierzymy, że koniec końców wygra sprawiedliwość – powiedziała Elisabeth Masii Fritz, adwokat kobiety oskarżającej Juliena Assange'a o gwałt. Prokuratura generalna w Szwecji zdecydowała o ponownym wszczęciu postępowania przygotowawczego w tej sprawie. Julian Assange zarzut o gwałt może usłyszeć jedynie do sierpnia 2020 roku. Później sprawa się przedawni. Za założycielem portalu WikiLeaks wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania.

To nie jedyne zarzuty, które ciążą nad Assangem. USA domaga się jego ekstradycji za szpiegostwo i zdradę kraju. Szwedzcy śledczy pozostawiają do decyzji brytyjskich sądów, który wniosek ekstradycyjny będzie miał pierwszeństwo.

Obecnie założyciel portalu WikiLeaks odsiaduje karę 50 tygodni w brytyjskim więzieniu za zlekceważenie wezwania do stawienia się w sądzie.

