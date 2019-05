Imię byłej miłości na tatuażu? Oni wiedzieli co z tym zrobić

Serwis Bored Panda zebrał zdjęcia tych użytkowników Instagrama, którzy nie wstydzą się swoich nieudanych tatuaży. Słowo „nieudany” może być w tym przypadku określeniem nad wyraz, bo zapewne część osób w przeszłości była święcie przekonana, że ta ozdoba będzie dla nich zawsze oznaczała to samo. Problem pojawia się wówczas, gdy najpierw tatuujemy sobie imię partnera lub partnerki, a po pewnym czasie się rozstajemy. Oczywiście najdogodniejszym rozwiązaniem byłoby znalezienie drugiej połówki o tym samym imieniu, ale jak wiemy życie pisze różne scenariusze, i nie zawsze są one po naszej myśli.

Kreatywni tatuażyści wiedzą, co zrobić w takiej sytuacji. Chociaż niektórzy decydują się jedynie na przekreślenie niechcianego imienia, to inni wybierają zupełnie odmienną opcję. Tak przerabiają rysunki na ciele, że nadają im całkowicie nowy wygląd i znaczenie. Podobnie dzieje się także w przypadku wytatuowanych wizerunków, które z powodzeniem można przerobić na inne obrazki, nawiązując przy tym np. do motywów filmowych.

