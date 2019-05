Światowy Kongres Żydów reaguje po ataku na Magierowskiego. „To przerażające”

Światowy Kongres Żydów wydał oświadczenie w związku z atakiem na polskiego ambasadora. Szef organizacji Ronald S. Lauder powiedział, że „jest to przerażające, że członka korpusu dyplomatycznego spotkała taka zniewaga”. „Marek Magierowski wielokrotnie demonstrował oddanie sprawie umacniania więzi między Izraelem a Polską. Ten incydent podkreśla potrzebę budowania mostów między Żydami i Polakami” – zaznaczył Ronald S. Lauder.

Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów dodał, że „zna wielu wspaniałych ludzi w Polsce i boli go myśl, że przekaz wychodzący dzisiaj z tego kraju służy jedynie wzmocnieniu stereotypów i uprzedzeń zarówno na polskich, jak i żydowskich ulicach, których od dawna już być nie powinno”. „Wyrażam głęboką nadzieję, że zarówno politycy, jak i przywódcy religijni wypowiedzą się w sposób zdecydowany przeciwko manifestowaniu antysemityzmu. Nie możemy pozwolić, aby duchy przeszłości znowu powstały i doprowadziły do zniszczenia tego, co przez lata wypracowały i wspólnie budowały nasze narody” – podsumował prezes WJC.

Atak na ambasadora

Przypomnijmy, że Marek Magierowski został zaatakowany przed siedzibą polskiej ambasady w Tel Awiwie. Jak podają media, napastnikiem był 65-letni mężczyzna, który mieszka w Herzliya, miejscowości położonej na północy Tel Awiwu. Chociaż nieznane są jego motywy działania, to prawnik mężczyzny przekazał, że 65-latek we wtorek przyszedł do polskiej ambasady. Miał być stamtąd wyproszony po tym, jak chciał uzyskać informacje na temat zwrotu mienia żydowskiego. Później pod siedzibą dyplomatycznej placówki spotkał Magierowskiego, który wysiadał z samochodu. Wtedy miał go opluć i obrzucać obelgami. Rzecznik izraelskiego MSZ Emmanuel Nahszon podkreślił wczoraj na Twitterze, że państwo żydowskie jest wstrząśnięte napaścią na ambasadora Polski. Mężczyzna trafił już w ręce policji.

Zajście skomentował na Twitterze ambasador. „Pracujemy dalej, bez zmian” – zapewnił Marek Magierowski.

Czytaj także:

Prezydent o ataku na ambasadora Magierowskiego: Antypolski akt nienawiści