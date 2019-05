Pijany pasażer wyprowadzony z samolotu. „Zachowywał się jak szalony”

Podczas lotu z Dublina do Faro doszło do niecodziennej sytuacji. Jeden z pasażerów zachowywał się w agresywny sposób. Nagrania z tego zdarzenia trafiły do mediów społecznościowych. Dokładnie relacjonuje je Deborah Martin, który również znajdował się na pokładzie samolotu. Konsultant ds. public relations stwierdził, że agresywny pasażer wraz ze znajomymi pili wódkę już przed startem. Po pewnym czasie zaczęli się niewłaściwie zachowywać w stosunku do personelu i współpasażerów.

– Najbardziej agresywny mężczyzna szukał zwady i przeklinał – relacjonował Martin. Po pewnym czasie znajomi wywołującego zamieszanie pasażera, starali się go uspokoić. Zdaniem Deboraha Martina obsługa samolotu zachowała się w profesjonalny sposób. Jednak mimo starań jej członków, kilkakrotnie upominany mężczyzna swoim zachowaniem powodował, że inni czuli się „zastraszeni”.

Przedstawiciele Ryanaira podkreślili w oświadczeniu, że lot z Dublina do Faro, który odbył się 2 maja, był zakłócany przez jednego pasażera. Na lotnisko została wezwana policja. Samolot wylądował bezpiecznie, a po chwili funkcjonariusze usunęli agresywnego pasażera z pokładu. „Bezpieczeństwo i komfort naszych klientów to nasz priorytet” – czytamy. Teraz okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez śledczych.