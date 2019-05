Długie włosy i sukienki. Jeden z uczestników Eurowizji jest porównywany do Conchity Wurst

O zwycięstwo w prestiżowym konkursie piosenki zawalczą reprezentanci 26 krajów. Wśród nich jest Duncan Laurence z Holandii, który jest uznawany za jednego z faworytów, a także reprezentant Francji Bilal Hassani. Wygląd mężczyzny wzbudza nie tylko zainteresowanie, ale również wywołuje liczne kontrowersje. Przez oryginalne stylizacje jest porównywany do Conchity Wurst, zwyciężczyni Eurowizji z 2014 roku. 19-letni Bilal poza śpiewaniem realizuje się prowadząc kanał na YouTubie. Otwarcie mówi o swojej orientacji seksualnej, a także podkreśla znaczenie tolerancji. Zwraca również uwagę na problem hejtu.

Finał Eurowizji 2019 – gdzie oglądać?

Zmagania artystów na Eurowizji będzie można oglądać na żywo w TVP1. Transmisja finału konkursu piosenki rozpocznie się o 21.00 w sobotę 18 maja 2019 roku.

Tulia nie awansowała do finału

We wtorek 14 maja odbył się pierwszy półfinał Eurowizji z udziałem zespołu Tulia, który zaprezentował utwór „Fire of Love (Pali się)”. Piosenka była wykonywana po polsku i angielsku, a artystki wystąpiły na scenie w barwnych strojach. To nie wystarczyło jednak, by podbić serca widzów oraz jury i Tulia nie znalazła się w gronie dziesięciu wykonawców, którzy awansowali do finału.

We wpisie na Facebooku przedstawiciele zespołu podziękowali internautom za głosy i wsparcie. „Cała miłość, energia i serdeczne słowa, które dostałyśmy od wielu zagranicznych dziennikarzy, pozostałych delegacji, oraz poznanych artystów przekonały nas, że warto dalej nieść muzyką piękno naszej kultury. Będziemy to robiły tak, jak dotychczas” – zadeklarowały członkinie Tulii.