Współpracował z Google i ma tysiące fanów. Zdjęcia tego psa są dosyć nietypowe

Jak podaje „The New York Times”, Agador brał udział w kampaniach reklamowych Google'a, a fani Katy Perry mogli podziwiać go w zajawce teledysku do piosenki „Bon Appetit”. Pies rasy maltipoo jest także porównywany do Boba Rossa, czyli popularnego malarza, który żył w latach 1942-1995. Artysta znany był z bujnej fryzury, co można uznać za czynnik łączący go z Agadorem. Zwierzak wprawdzie nie jest tak popularny jak amerykański mistrz pędzla, ale jego właściciele konsekwentnie pracują nad rozpoznawalnością pupila.

Instagramowy profil czworonoga, który mieszka z właścicielami w Nowym Jorku, śledzi już 141 tys. użytkowników. Publikowane tam zdjęcia przedstawiają Agadora w dość nietypowych pozach i aranżacjach. Pies pozuje w różnych strojach, a często towarzyszą mu rekwizyty, takie jak kubek czy książka. Zwierzę najwyraźniej doskonale czuje się przed obiektywem aparatu, a udostępniane fotografie sprawiają, że stał się rozpoznawalny. – Ludzie zatrzymują nas na ulicy i mówią, że śledzą tego psa na Instagramie – zdradził właściciel Agadora.

Czytaj także:

Grumpy Cat nie żyje. Najpopularniejszy kot w internecie żył siedem lat