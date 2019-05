Pierwsza rocznica ślubu Meghan i Harry’ego. Są nowe zdjęcia z ceremonii

„Dziękujemy za wsparcie, które płynie do nas z całego świata. Dzięki każdemu z was ten dzień był naprawdę wyjątkowy” – napisali księżna Meghan i książę Harry na oficjalnym profilu na Instagramie. Od czasu ślubu w życiu książęcej pary zaszły poważne zmiany. Od kilkunastu dni Meghan i Harry są rodzicami.

Akt urodzenia Archiego

Jak podaje Daily Mail, księżna Meghan chciała rodzić w domu, ale ponieważ wyznaczony termin porodu został przekroczony o tydzień, lekarze uznali, że powinna być pod stałą obserwacją lekarzy. Dziennikarze wspomnianego portalu dotarli do aktu urodzenia siódmego w kolejności do brytyjskiego tronu Archiego. Z dokumentu wynika, że dziecko przyszło na świat w prywatnej klinice Portland Hospital w Londynie. Akt urodzenia uciął również spekulacje dotyczące imienia dziecka. Nie mieli racji ci, którzy przekonywali, że Archie to skrótowa forma imienia Archibald.

Meghan i Harry mają syna

W poniedziałek 6 maja książę Harry i księżna Sussex Meghan doczekali się pierwszego potomka. „Księżna i jej dziecko są zdrowi i czują się dobrze. Para książęca dziękuje wszystkim osobom za wsparcie w tym wyjątkowym dla nich czasie” – podały służby prasowe rodziny królewskiej. Imię dziecka zostało podane kilka dni później.

