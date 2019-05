Syn piłą do metalu odciął matce głowę? „Demoniczne opętanie”

22-letni Isaac Israel Warriner mieszkał w Teksasie wraz ze swoją 65-letnią matką Sarah. W niedzielę 5 maja 2019 roku ich sąsiad wezwał policję, ponieważ jak twierdził – mężczyzna „dziwnie się zachowywał”. Dodał, że Warriner miał przy sobie wiele rodzajów środków czyszczących. Sąsiad podejrzewał, że Isaac „może konstruować bombę”.

Gdy funkcjonariusze policji pojawili się na miejscu, nie zastali 22-latka w domu. Policjanci weszli do mieszkania. Ich oczom ukazał się makabryczny widok. W jednym z pokoi leżała 65-letnia kobieta. Miała odciętą głowę. Zdaniem śledczych sprawca użył do tego piły do metalu. Jak podaje policyjny raport, ciało kobiety było w stanie rozkładu. Śledczy ustalili, że nie żyła od przynajmniej kilku dni.

Isaac Israel Warriner został aresztowany następnego dnia w Oklahomie. Kilka dni przed śmiercią 64-latka pojechała z synem do szpitala, po tym jak okaleczył się. Pielęgniarka wezwała ochronę, gdy mężczyzna zagroził, że zabije swoją matkę i siebie. „Jako ojciec Izaaka i osoba, która jest najbardziej dotknięta przez tę zbrodnię, chcę powiedzieć, że nienawiść szerzy nienawiść, więc trzeba spróbować wybaczyć i zrozumieć, że mamy do czynienia z chorobą psychiczną i demonicznym opętaniem" – napisał ojciec mężczyzny na Facebooku.

Śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie.