Bebe Rexha opublikowała niewyretuszowane zdjęcie. „Tak wygląda prawdziwa kobieta”

Bebe Rexha to amerykańska piosenkarka, o której dzięki utworowi „Say my name” usłyszał świat. W piątek opublikowała zdjęcie z wakacji. Miała ważne przesłanie do swoich obserwatorów na Instagramie.

„Prawdopodobnie powinnam wyretuszować mój brzuch tak, aby był płaski” – napisała Rexha. „Prawdopodobnie powinnam zrobić to zdjęcie z innej perspektywy (…) i sprawić, by moje nogi wydawały się dłuższe” – dodała. „Nie zrobiłam jednak tego. Tak wygląda prawdziwa kobieta na Instagramie bez photoshopa” – wyznała. Na zdjęciu widać jak piosenkarka pozuje na plaży w stroju bikini. „Jesteś wspaniała”, „Co za osobowość”, „Dziękujemy za szczerość” – komentowali internauci. „Już się tego nie wstydzę” Przypomnijmy – w kwietniu piosenkarka wyznała, że jest poważnie chora. „Przez długi czas nie rozumiałam, dlaczego czułam się tak źle. Dlaczego czułam takie przygnębienie, że nie chciałam wychodzić z domu lub przebywać w otoczeniu ludzi. Nie wiedziałam, czemu nie mogłam spać, czemu nie mogłam tworzyć muzyki. Teraz już wiem, dlaczego" – napisała piosenkarka w mediach społecznościowych. Przyznała, że jest chora. Zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową. „Już się tego nie wstydzę. To wszystko. (…) Mam nadzieję, że zaakceptujecie mnie taką, jaką jestem. Kocham Was" – dodała w kolejnych postach opublikowanych na Twitterze. Fani okazali piosenkarce wielkie wsparcie. „Wszystko będzie dobrze”, „Trzymaj się”, „Poczujesz się lepiej” – czytamy w komentarzach.

