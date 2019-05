Były mąż Khloe Kardashian wykorzystał sztucznego penisa, aby pojechać na igrzyska olimpijskie

Lamar Odom, były koszykarz NBA, przyznał w autobiografii „Darkness to light”, że dopuścił się oszustwa, by znaleźć się w kadrze USA na igrzyska olimpijskie w Atenach. Silny skrzydłowy został w 2004 roku powołany do 12-osobowej reprezentacji Stanów Zjednoczonych, co – jak podkreślił – było spełnieniem jego marzeń. Odom nie wiedział jednak, że aby zagrać na igrzyskach, będzie musiał przejść kontrole antydopingowe. – Radość szybko zmieniła się w niepokój. Nie było mowy, żebym przeszedł testy. Tego lata praktycznie każdego dnia jarałem trawkę. Zacząłem panikować – wspomina były koszykarz. Odom wpadł jednak na pomysł, w jaki sposób oszukać kontrolerów. Amerykanin wykorzystał do tego sztucznego penisa, wypełnionego moczem „czystego” znajomego.

Nieudane małżeństwo z Kardashianką

Lamar Odom był przez wiele lat związany z Khloe Kardashian. Para pobrała się w 2009 roku, a rozwiodła 7 lat później. Powodem rozstania były liczne zdrady, jakich dopuszczał się koszykarz. – Przez jakiś czas bycie z nią było błogosławieństwem, byłem najszczęśliwszy na świecie. Byliśmy jedną z najbardziej znanych par w Hollywood i razem zarabialiśmy mnóstwo pieniędzy – napisał w swojej książce o relacji z siostrą Kim Kardashian. – Na początku naszego małżeństwa byłem jej wierny. Potem nie mogłem poradzić sobie z mieszanką sławy, uzależnień, upadającej kariery i niewierności.Wspomniałem o paranoi, lęku, depresji – dodał. Mężczyzna przyznał, że „w ciągu ostatnich czterech lat związku był z setką innych kobiet”.