Jak odbudować Notre Dame? Na pewno nie tak. Najbardziej niedorzeczne pomysły architektów

Choć pewnie trudno w to uwierzyć, od pożaru Notre Dame minął już ponad miesiąc. Tamto zdarzenie wciąż jednak powraca w różnych dyskusjach, nie tylko we Francji. Kolejne okazje do rozmów dał konkurs na zaprojektowanie dachu budowli. Premier Francji, Edouar Philippe, zapowiedział zmiany w wyglądzie Notre Dame. Nowa konstrukcja miałaby otrzymać wygląd „dostosowany do nowych technik i wyzwań naszej ery”. Jak daleko jednak mogą posunąć się architekci, projektujący odbudowę i przebudowę dachu katedry? Na pewno nie chodzi tu o kierunek ukazany w przesadzonych, czy wręcz prześmiewczych pracach krążących w sieci, których przykłady zebraliśmy w galerii powyżej.

Pożar Notre Dame

Pożar w katedrze Notre Dame wybuchł w poniedziałek 15 kwietnia około godziny 19. Ogień pojawił się najpierw na strychu budowli, gdzie trwały prace renowacyjne, a następnie rozprzestrzenił się na pozostałą część dachu. Z ogniem do godziny 3 rano walczyło kilkuset strażaków. Ostatecznie udało się uchronić główną konstrukcję i dwie wieże. W trakcie pożaru runęła iglica i zawalił się dach. Ogień zniszczył część wnętrza. Według France 24 prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego podpalenia. Agencja AFP podała, że podczas akcji gaśniczej poważnie ranny został jeden ze strażaków. Dowódca paryskiej straży pożarnej potwierdził w rozmowie z AFP, że udało się uratować najcenniejsze dzieła sztuki.

Prawdopodobna przyczyna tragedii

Przedstawiciel francuskiej policji, który nie chciał podać do wiadomości publicznej swoich danych, przekazał, że najprawdopodobniej przyczyną pożaru paryskiej katedry było zwarcie elektryczne. Na chwilę obecną prace w świątyni oraz przeszukiwanie gruzu przez śledczych nie jest możliwe ze względów bezpieczeństwa. Wcześniej podawano, że do pożaru mogło dojść w związku z pracami renowacyjnymi, które od jakiegoś czasu są prowadzone na terenie świątyni. W związku z pracami postawiono ogromne rusztowania, ponieważ konstrukcja wznosi się do 100 m wysokości. Koszty prac były szacowane na 6 mln euro.