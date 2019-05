Para homoseksualistów adoptowała dziecko. Ich koszulki podbijają internet

Portal Bored Panda opisał historię pary homoseksualistów – Paula i Gregga – którzy adoptowali dziecko. – Spotkaliśmy się z Greggiem w październiku 2012 roku, a na pierwszą randkę poszliśmy na kolację i do kina. Po około 3 miesiącach przeprowadziłem się do stanu Rhode Island, aby zamieszkać z Greggiem w jego domu. W ciągu następnych kilku miesięcy rozmawialiśmy o tym, jak bardzo oboje chcieliśmy mieć dziecko. Dowiedzieliśmy się, że w regionie jest prowadzony program pilotażowy o nazwie „An Anchor” dla osób pragnących wspierać/ adoptować dziecko – opowiadał Paul. Para musiała wziąć udział w specjalistycznym kursie, podczas którego dowiedzieli się podstawowych informacji na temat adopcji dziecka. – Wykonaliśmy mnóstwo papierkowej roboty, poczyniliśmy wiele przygotowań. Otrzymaliśmy informacje na temat pięciorga dzieci, które mieliśmy szansę adoptować – tłumaczył Gregg.

Pierwsze dziecko, które para brała pod uwagę to Gavin – chłopiec, który ma ADHD, zespół zaburzeń prowokacyjno-buntowniczych (ODD) oraz zespół stresu pourazowego (PTSD). – Pani z ośrodka adopcyjnego powiedziała, że jest to najtrudniejsze dziecko i wymagałoby najwięcej czasu, uwagi i cierpliwości. To jednak nas nie zniechęciło. Coś w historii Gavina przykuło naszą uwagę – tłumaczył Gregg.

Aby uczcić dzień, w którym Gavin stał się w świetle prawa synem Paula i Gregga, mężczyźni przygotowali specjalne koszulki. – Kiedy wrzuciliśmy nasze wspólne zdjęcie do sieci, obawialiśmy się, że zostaniemy skrytykowani. Pod fotografią pojawiło się jednak mnóstwo pozytywnych opinii i głosów wsparcia, za które jesteśmy niezwykle wdzięczni. Posiadanie syna to spełnienia naszych marzeń – tłumaczył Paul.

