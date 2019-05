Austria. Afera z udziałem polityków i rosyjską inwestorką w tle. Są zmiany w rządzie

– Minister spraw wewnętrznych nie zdecydował się na dymisję, więc po rozmowie z prezydentem zdecydowałem, że sam zaproponuję prezydentowi dymisję ministra. Poinformowałem o tej decyzji osobiście samego ministra, a także przewodniczącego Austriackiej Partii Wolności Norberta Hofera w rozmowie telefonicznej – powiedział Sebastian Kurz. Kanclerz dodał także, że wskutek tej decyzji jego rząd opuszczą prawdopodobnie członkowie Austriackiej Partii Wolności (FPOe), a zwolnione przez nich stanowiska zostaną obsadzone przez ekspertów. Wcześniej Kurz zapowiedział przeprowadzenie przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Zamieszanie w austriackim rządzie związane jest z publikacją przez niemieckie media nagrań ze spotkania na Ibizie dwóch polityków Austriackiej Partii Wolności. BBC donosi, że na ujawnionym nagraniu zarejestrowano rozmowę zastępcy kanclerza Austri Heinza-Christiena Strache oraz innego polityka Partii Wolności, Johanna Gudenusa, z kobietą, która twierdzi, że jest zamożną obywatelką Rosji. Rozmówczyni polityków podawała się za siostrzenicę potężnego rosyjskiego oligarchy. Proponowała zakup 50 proc. udziałów w austriackiej gazecie „Kronen-Zeuting” oraz zmianę polityki redakcyjnej, która odtąd miałaby ukierunkować się na pozytywne pisanie o Partii Wolności. Strache przystał na taką propozycję, oferując jej państwowy kontrakt i wyjaśniając, że chce zbudować w Austrii „taki krajobraz medialny jak Victor Orban” na Węgrzech.

„Dostaniesz wszystkie zlecenia od rządu”

Podczas rozmowy z rzekomą inwestorką Strache stwierdził, że przejęcie przez Rosję „Kronen-Zeitung” może poprawić notowania jego partii aż do 34 proc. poparcia. – Jeśli przejmiesz „Kronen-Zeitung” na trzy tygodnie przed wyborami i wprowadzisz nas na pierwsze miejsce, będziemy mogli rozmawiać o wszystkim – mówił zastępca kanclerza do „siostrzenicy oligarchy”. Polityk sugerował, by Rosjanka w ramach umowy „założyła firmę taką jak Strabag”, czyli przedsiębiorstwo z branży budowlanej. – Dostaniesz wszystkie zlecenia od rządu, tak jak Strabag – przekonywał. Wymienił również nazwiska kilku dziennikarzy, którzy powinni zostać „wypchnięci” z gazety oraz pięciu nowych, którzy musieliby zacząć współpracę z tytułem.

Strache podał się już do dymisji tłumacząc, że podczas rozmowy z Rosjanką był pod wpływem alkoholu i zachowywał się jak „nastolatek”. Dodał, że jego zachowanie było „głupie i nieodpowiedzialne” a jego odejście jest spowodowane tym, że chce uniknąć dalszych szkód dla rządu. Te jednak są nieuniknione, a koalicja została już rozwiązana.