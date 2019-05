Na pokładzie pojawił się dym. Samolot musiał awaryjnie lądować

Incydent miał miejsce na pokładzie samolotu linii NewGen Airways, który leciał z Bangkoku do Wuxi, czyli miasta położonego we wschodnich Chinach. Jeden z pasażerów opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, że na pokładzie pojawił się gęsty dym. Na nagraniu słychać podniesione głosy pasażerów, którzy próbowali wachlować się kartkami, by nie wdychać dymu. Informację o zdarzeniu natychmiast przekazano pilotom, którzy podjęli decyzję o zawróceniu maszyny i awaryjnym lądowaniu w Bangkoku. 18 minut później maszyna bezpiecznie osiadła na pasie startowym.

Awaryjne lądowanie i ewakuacja

Jak podaje serwis Wings Herald, podczas tego incydentu nikt nie ucierpiał. Wszyscy pasażerowie zostali jednak ewakuowani z samolotu i zaprowadzeni na teren terminalu. Lot anulowano, a linie podjęły decyzję o przebukowaniu biletów pasażerów, którzy dzięki temu mogli kontynuować swój podróż, ale inną maszyną. Sprawa została już zgłoszona lokalnym władzom, a przyczyny incydentu ma wyjaśnić dochodzenie.