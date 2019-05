Sukces Polaka w USA. Został najmłodszym burmistrzem w historii miasta

Elmwood Park to licząca niespełna 20 tys. mieszkańców miejscowość leżąca na terenie amerykańskiego stanu New Jersey. Do niedawna burmistrzem był 74-letni Frank Caramagna. Po tym, jak oskarżono go o oszustwa wyborcze, samorządowiec sam zrezygnował. Konieczne okazało się wybranie nowego włodarza, co leżało w obowiązku Rady Miasta. Ta jednogłośnie wybrała dotychczasowego przewodniczącego, Daniela Gołąbka. Jak podaje „Super Express” , 24-latek za rok ukończy szkołę prawniczą Seton Hall University Law School. Zapowiada, że „da z siebie wszystko, co najlepsze, by być najlepszym burmistrzem Elmwood Park ". Jedno „naj” już może dopisać do swojej biografii. Został najmłodszym włodarzem w historii miejscowości i całego hrabstwa Bergen.

W rozmowie z dziennikiem Gołąbek przyznał, że jest bardzo dumny ze swoich polskich korzeni. – Moi rodzice przyjechali do USA z Krasnegostawu w województwie lubelskim na 10 dni przed moimi narodzinami. Potrafiłem mówić po polsku, zanim poznałem angielski – przyznał 24-latek. – W soboty chodziłem do polskiej szkoły przez niemalże całe swoje dzieciństwo, dlatego mówię biegle w tym języku. Każdego roku latam do Polski by odwiedzić moją ukochaną babcię – dodał. Zdradził, że kibicuje polskim piłkarzom, a jego ulubionym zawodnikiem jest Robert Lewandowski.