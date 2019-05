Skandal w armii. Marynarze stworzyli „listę gwałtu” z nazwiskami koleżanek

O sprawie poinformował portal military.com, który ujawnił 74-stronnicowy raport z dochodzenia w sprawie załogi okrętu USS Florida, wchodzącego w skład sił podwodnych USA. Na pokładzie statku służyły 173 osoby, w tym 32 kobiety. Nie miały one łatwego życia, o czym świadczy ujawniony ranking, który prowadzili marynarze. Lista klasyfikowała kobiety według cech wyglądu oraz atrakcyjności seksualnej. Żołnierze do każdego z nazwisk dopisywali określoną ilość gwiazdek, która miała być wyrazem tego, jak oceniają swoje koleżanki. Wpisywali również rodzaje aktów seksualnych, jakie chcieliby z nimi wykonać. Dziennikarze military.com nazwali to „listą gwałtu”, ponieważ wśród dopisywanych propozycji znajdowały się także „agresywne zachowania seksualne” .

Kapitan wiedział

Sprawa ujrzała światło dzienne po tym, jak dwóch marynarzy doniosło wyższemu oficerowi o rankingu, który zamieszczono w wewnętrznej sieci komputerowej i regularnie aktualizowano. W tym czasie dowódcą jednostki był kapitan Gregory Kercher, którego również poinformowano o istnieniu listy. Nie wszczął on jednak formalnego dochodzenia i nie przedyskutował sprawy z dowództwem. Po śledztwie zleconym przez władze Kercher został zwolniony. Oprócz niego wydalono również dwóch marynarzy oraz podjęto „dodatkowe działania administracyjne” przeciwko kilku innym osobom zamieszanym w ten incydent.

Okazuje się, że kobiety służące w łodzi podwodnej nie były pewne, czy dowództwo należycie zajmie się sprawą. Nie wiedząc, czy w opracowywanie rankingu są zamieszani wszyscy mężczyźni, przezornie przestały ufać całej załodze. Jedna z nich dotarła do listy i przesłała jej zdjęcia swoim bliskim bojąc się, że przełożeni zamiotą sprawę pod dywan.

W sprawie wypowiedział się już adm. Chas Richard, który stoi na czele amerykańskich sił podwodnych. – Chociaż nie mogę zagwarantować, że taki incydent już się nie powtórzy, to mogę zapewnić, że będziemy nadal egzekwować nasze wysokie standardy dotyczące zachowania – przekazał w rozmowie z military.com. Dodał, że każdy, kto nie spełni tych oczekiwań, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

