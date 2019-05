Usłyszał od przyjaciela, że nigdy nie będzie miał żony. Został jego ojczymem

22-letni David Dobrik jest youtuberem. Ma ponad 12 milionów subskrybentów. Swoją działalność w internecie rozpoczął w 2014 roku, a dzisiaj jest rozpoznawalnym youtuberem znanym z tworzenia zabawnych filmów.

W czasie nagrywania kolejnych odcinków internetowego programu często Davidowi towarzyszy jego przyjaciel Jason Nash. Podczas jednego z vlogów stwierdził, że jego przyjaciel David nigdy nie „będzie miał byłej żony”, bo „nigdy się nie ożeni”. Nie minęły trzy godziny, a David był w drodze do Bostonu, aby odwiedzić mamę Jasona. Miał dla niej dość nietypową propozycję. Oświadczył się kobiecie, która nie namyślała się długo. Kilka godzin później David i jego wybranka polecieli do Las Vegas, by złożyć przysięgę małżeńską.

Co ciekawe, nowożeńcy pojechali na miesiąc miodowy na Hawaje. Choć brzmi to jak żart, w mediach społecznościowych youtuber opublikował akt ślubu, który potwierdza, że para faktycznie zdecydowała się sformalizować związek.