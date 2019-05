Banksy pojawił się w Wenecji. Przegoniła go straż miejska

Prawdziwa tożsamość Banksy'ego nigdy nie została oficjalnie potwierdzona, mimo licznych spekulacji i śledztw prowadzonych przez dziennikarzy. Dzieła artysty pojawiają się w różnych miejscach na świecie, a on sam pozostaje nieuchwytny. Ze swoimi fanami komunikuje się jednak za pośrednictwem mediów społecznościowych, pokazując co jakiś czas nową twórczość. Opublikowane 22 maja na Instagramie nagranie z Wenecji doczekało się już niemal dwóch milionów wyświetleń.

Twarde przepisy

Na filmiku widać, jak tajemniczy artysta rozstawia dziewięć obrazów, które tworzyły jedną całość ukazującą duży statek wycieczkowy. Takie okręty nie są niczym nowym w Wenecji, chociaż niektórzy uskarżają się, że zasłaniają one zabytki urokliwego miasta. Sztalugi z dziełami wyraźnie zafascynowały przechodniów, a niektórzy zatrzymywali się, by je dokładnie obejrzeć. – To piękniejsze od tego, co widziałyśmy na Biennale – powiedziała jedna z kobiet, nawiązując do 58. Biennale Sztuki.