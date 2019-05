Królowa Elżbieta II po raz pierwszy zobaczyła kasę samoobsługową. „Nie można oszukiwać?”

Brytyjska sieć hipermarketów Sainsbury's świętuje właśnie 150. urodziny. Z tej okazji market usytuowany w londyńskim Covent Garden zabiera swoich klientów w podróż do przeszłości. We wnętrzach stylizowanych na rok 1869 można zobaczyć, w jakich realiach zakupy robili klienci pierwszego sklepu założonego przez Johna Jamesa and Mary Ann Sainsburych. Warto podkreślić, że artykuły, które wówczas sprzedawano to masło, mleko i jaja.

Właśnie takie stoisko miała okazję obejrzeć w środę 22 maja Elżbieta II. Wagi i inne sprzęty z przeszłości nie przykuły jednak uwagi monarchini tak, jak o wiele bardziej współczesny wynalazek – kasa samoobsługowa. 93-letnia królowa zafascynowana mechanizmem ucięła sobie pogawędkę z managerem sklepu Damienem Corcoranem. Interesowało ją to, czy można wyjść bez płacenia. – Nie można tego przechytrzyć? Nie można oszukać? – dopytywała. Mężczyzna wyjaśnił: „Cóż, zawsze można oszukać, ale wagi, które mamy, powinna pomóc to wykryć” .

Media podkreślają, że obawy Elżbiety II nie były bezpodstawne – konsumenci z Wielkiej Brytanii przyznawali się w anonimowym badaniu do oszustw na kasach samoobsługowych.

