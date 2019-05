Wybuch w meczecie w Afganistanie. „Był pełen modlących się ludzi”

Eksplozja miała miejsce w jednym z meczetów położonych w stolicy Afganistanu. Jak podaje ministerstwo spraw wewnętrznych, co najmniej jedna osoba nie żyje, a 16 zostało rannych. Do wybuchu doszło podczas piątkowych nabożeństw 24 maja 2019 roku w godzinach porannych. Jak podaje Reuters, „meczet był pełen modlących się ludzi”. Na miejsce zostały wezwane odpowiednie służby. Ratownicy udzielają pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Ranni są transportowani do szpitali.

Przed godziną 12.00 poinformowano, że w wyniku eksplozji zmarł imam Mawlawi Samiullah Raihan. Jak podaje afgańska stacja telewizyjna 1TVNewsAF, mężczyzna był wybitnym uczonym.

Służby pracują na miejscu. Prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia.

