Francja. Eksplozja na deptaku w Lyonie. Prezydent Macron mówi o „ataku”

Jak podaje „Le Figaro” do eksplozji doszło przy Rue Victor-Hugo w Lyonie we Francji. Wybuch nastąpił ok. godz. 17.30 w piekarni lub w jej pobliżu. Według nieoficjalnych informacji, rannych zostało co najmniej osiem osób. Jedną z rannych ma być 8-letnia dziewczynka. Jak informuje agencja Associated Press, obrażenia rannych osób nie są poważne. Mają to być głównie obrażenia nóg.

„Le Progrès” nieoficjalnie informuje, że przyczyną eksplozji mógł być wybuch prowizorycznej bomby zbudowanej z gwoździ i śrub. Jednak informacja ta na razie nie została potwierdzona. Policja poszukuje mężczyzny, który według świadków, przejeżdżając na rowerze, podrzucił ładunek wybuchowy w samym centrum miasta.

Prezydent Francji Emmanuel Macron odnosząc się do wydarzeń w Lyonie powiedział o „ataku”.

Do sprawy odniósł się też polski szef MSWiA Joachim Brudziński. – Wśród rannych dzisiejszego zamachu bombowego w Lyonie jest podobno 8 letnia dziewczynka. Wszystkim bliskim ofiar składam wyrazy współczucia – napisał minister na Twitterze.

Miejsce zostało zabezpieczone przez służby. Funkcjonariusze przestrzegają przed kierowaniem się w pobliże miejsca wydarzenia.