Sześć osób zginęło podczas urlopu. Wcześniej wynajęli mieszkanie przez Airbnb

Do tragedii doszło w stolicy Chile - Santiago. Lokalni policjanci znaleźli w jednym z mieszkań w centrum miasta ciała sześciu turystów z Brazylii. Wśród ofiar jest dwoje dzieci. Jak podaje portal El Dinamo, policjanci weszli do lokalu znajdującego się na szóstm piętrze po tym, jak zostali zawiadomieni przez ambasadę Brazylii. Wcześniej do placówki dyplomatycznej ostatkiem sił udało się dodzwonić jednej z ofiar. Brazylijczyków nie udało się jednak uratować.

Chilijskie służby ustaliły, że przyczyną śmierci było zatrucie. Z raportu sporządzonego przez straż pożarną wynika, że stężenie tlenku węgla w mieszkaniu wynajętym za pośrednictwem platformy Airbnb było bardzo wysokie. Ponadto, w lokalu nie było żadnego czujnika gazu. Obecnie trwa ustalanie przyczyn ulatniania się tlenku w mieszkaniu.

Przedstawiciele Airbnb przekazali w oświadczeniu, że zapewnili rodzinom zmarłych wsparcie. Dodano, że tego typu przypadki zdarzają się bardzo rzadko a bezpieczeństwo gości oraz właścicieli mieszkań jest dla nich najwyższym priorytetem.

Czytaj także:

18-latek wystawił głowę przez okno samochodu. Zginął na miejscu