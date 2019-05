Lekarz oskarżony o rasizm. Poprosił pacjentkę o zdjęcie nikabu

Dr Keith Wolverson od 23 lat prowadził praktykę medyczną w Wielkiej Brytanii m.in. w Uniwersyteckim Szpitalu w Stoke. Media na Wyspach podają, że specjalista postanowił zrezygnować z pracy z powodu oskarżeń o rasizm. Wszystko z powodu jednej z pacjentek, która wniosłą przeciwko niemu oskarżenie. Kobieta przyszła do lekarza z córką. Ponieważ miała na twarzy nikab, doktor nie mógł zrozumieć, co do niego mówi. – Chciałem dowiedzieć się, jakie dolegliwości ma jej córka. Ponieważ nie byłem w stanie usłyszeć tego, co mówi pacjentka, poprosiłem ją o zdjęcie na chwilę nikabu – tłumaczył Wolverson.

Prośba lekarza oburzyła muzułmankę. Początkowo nie zdecydowała się na wniesienie skargi, jednak po rozmowie z mężem uznała to za konieczność. Dr Wolverson wyjaśnił, że był niezwykle taktowany i traktował pacjentkę z dużym szacunkiem, dlatego skarga na jego zachowanie bardzo do zaskoczyła. – Mam poczucie ogromnej niesprawiedliwości. Nie wiem, jak i dlaczego do tego doszło – zaznaczył.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi General Medical Council. Rzecznik Doctors' Association UK napisał w oświadczeniu, że poszanowanie dla wyznania religijnego pacjenta jest bardzo ważne, jednak aistnieją pewne okoliczności, w których usunięcie nikabu lub burki jest konieczne do przeprowadzenia badań. Jeszcze przed rozstrzygnięciem lekarz podjął decyzję o zwolnieniu się z pracy. – Ten kraj już wkrótce nie będzie miał żadnych lekarzy a kolejki będą coraz dłuższe. Jestem głęboko poruszony i zdegustowany tym, co się stało – podsumował.