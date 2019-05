Trenerka jest inspiracją dla milionów kobiet. Pokazała, jak naprawdę wygląda jej brzuch

Trenerka Emily Skye z Australii jest inspiracją dla kobiet z całego świata. Jej profil na Instagramie, na którym publikuje zdjęcia swojej sylwetki, a także fotografie z treningów czy zabaw z dzieckiem, śledzi ponad 2,5 mln internautów. Trenerka zgromadziła liczne grono fanów po tym, jak pokazywała w mediach społecznościowych swoje zmagania do powrotu do formy po ciąży.

Tym razem Emily Skye postanowiła pokazać, że kobiety nie zawsze wyglądają idealnie. – Jest taki czas w miesiącu, że nie mogę utrzymać mojego brzucha pod ubraniem. Mam silne wzdęcia, w moim organizmie zatrzymuje się woda, źle się czuję i mam ogromne wahania nastroju. Przez te kilka dni czuję się tak, jakbym znowu była w ciąży. Publikuje to krótkie nagranie, bo chcę pokazać, że to jest absolutnie normalne i nie mamy się czego wstydzić. Oczywiście każda kobieta reaguje inaczej i nie u każdej objawy miesiączki będą aż tak widoczne jak u mnie, jednak pamiętaj, że jeśli doświadczasz czegoś takiego, to nie masz żadnych powodów do wstydu – wyjaśniła.