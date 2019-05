Porwał 13-latkę i brutalnie zabił jej rodziców. Sędzia: To najbardziej odrażająca zbrodnia jaką widziałem

Sąd okręgowy w Barron w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych skazał Jake'a Petersona na podwójną karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości przedterminowego zwolnienia za zamordowanie Jamesa i Denise Closs oraz porwanie ich córki. Dodatkowo, za porwanie nieletniej i przetrzymywanie jej przez 88 dni, sąd wymierzył mu 40 lat więzienia. Podczas ogłaszania wyroku sędzia James Babler podkreślił, że to, czego dopuścił się 21-latek to najbardziej odrażająca i niebezpieczna zbrodnia, z jaką miał do czynienia w swojej karierze. Jake Peterson jest niebezpieczny dla otoczenia. Musi być izolowany, ponieważ jest uosobieniem zła – wyjaśnił sędzia. Morderca w trakcie procesu przyznał się do winy. 21-latek potwierdził w sądzie wszystkie stawiane mu zarzuty.

Dramat w rodzinnym domu 13-latki

13-letnia Jayme Closs mieszkała razem ze swoimi rodzicami w Barron, w stanie Wisconsin. W połowie października o domu nastolatki wezwano policję. Zgłoszenie było anonimowe, a służby po przyjechaniu na miejsce odkryły ciała dwóch dorosłych osób. Okazało się, że 56-letni James Closs oraz 46-letnia Denise Closs zostali śmiertelnie postrzeleni z broni palnej. Ich córka zniknęła. Dzień wcześniej 13-latka była widziana na przyjęciu urodzinowym. Według świadków, nic nie wskazywało na to, że za kilkanaście godzin w jej domu rozegra się dramat. Do poszukiwań nastolatki włączyło się FBI. Od razu funkcjonariusze podawali, że 13-latka mogła zostać uprowadzona. To samo przekazali na konferencji po odnalezieniu się 13-latki. – 13-latka była jedynym celem podejrzanego. Została uprowadzona wbrew swojej woli – podano.

Szczęśliwe odnalezienie dziewczynki