„Tak, jestem kobietą. Tak, to broda”. Jak wygląda życie 36-latki o nietypowym wyglądzie?

U kobiety wykryto zespół policystycznych jajników, gdy miała 14 lat. Przyznała, że od tej pory też zmagała się z nadmiernym owłosieniem na twarzy i klatce piersiowej – odwiedziła mnóstwo lekarzy, jednak nikt nie potrafił jej skutecznie pomóc. – Przez kolejnych 16 lat starałam się to ukryć i goliłam twarz oraz klatkę piersiową – mówi. – Minęło jeszcze dużo lat, zanim zaakceptowałam, że mam brodę. Moje dorastanie było bardzo trudne. Nikt nie potrafił mi pomóc – mówiła. – Nigdy jako opcji nie przedstawiono mi tego, że mogę tę brodę po prostu zapuścić – dodała.

W wieku 31 lat kobieta przeprowadziła się do Seattle i postanowiła przestać się golić. Jej samopoczucie w związku z tym podniósł także konkurs na „najładniejszą brodę” , w którym wzięła udział i wygrała główną nagrodę. Przyznała przy tym, że bała się o to, że nigdy nie znajdzie kogoś, kto pokocha ją, taką jaką jest. – Nie miałam problemu ze znalezieniem mężczyzn, którzy chcieliby się ze mną umówić, jednak często nie chcieli oni pokazywać się ze mną w miejscach publicznych, narażając się na potencjalne piętno mężczyzny, który umawia się z brodatą kobietą – tłumaczyła. W końcu za pośrednictwem Facebooka poznała swojego obecnego męża. 45-latek mówi, że zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. – Była prawdziwa, bardzo kochająca. To jedna z tych osób, w których towarzystwie chętnie się przebywa – mówił w programie.

Para przyznaje, że gdy są wspólnie w miejscach publicznych, ludzie często robią im po kryjomu zdjęcia, śmieją się i komentują. – Ludzie się gapią. Chciałbym im uświadomić, że to nic wielkiego – ja mogę to zignorować – dodał mężczyzna.

Czytaj także:

Nie spodobał się fanom, więc zmienili mu wygląd. Premierę Sonica przesunięto na 2020 rok