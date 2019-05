Kanada zgłasza roszczenia do bieguna północnego. To samo zrobiły Rosja i Dania

Po latach prowadzenia dyskusji i debat Kanada oficjalnie zgłosiła w Organizacji Narodów Zjednoczonych roszczenia terytorialne do bieguna północnego – podaje Global News Canada, powołując się na The Canadian Press. Dokument, w którym władze Kanady przedstawiły naukowe argumenty przemawiające za tym, że część Arktyki jest geologicznie związana z ich państwem, został złożony w ubiegłym tygodniu. Co ciekawe, Kanada stała się trzecim krajem po Danii i Rosji, który wnosi o uznanie jego zwierzchności nad tym terytorium.

Warto zauważyć, że Kanada, gdy władzę sprawował rząd Stephena Harpera zaczęła zwiększać obecność kanadyjskich rangersów na terenach arktycznych. Sytuacja wydaje się być skomplikowana. Przypomnijmy – na początku maja Stany Zjednoczone podważyły zwierzchnictwo Kanady nad obszarem Przejścia Północno-Zachodniego, który Kanada traktuje jako „krajowe wody”. – Kanada ma bardzo jasne stanowisko w tej sprawie. Przejście Północno-Zachodnie jest kanadyjskie – stwierdziła minister spraw zagranicznych Kanady Chrystia Freeland.

