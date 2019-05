Głośny rozwód Bezosów. MacKenzie odda połowę z 37 miliardów, które otrzyma po rozstaniu

49-letnia MacKenzie Bezos dołączyła do The Giving Pledge. Wspomniana organizacja została założona przez Billa Gatesa i Warrena Buffetta w 2010 roku. Zachęcają oni najbogatsze osoby na świecie do przekazywania przynajmniej połowy swojego majątku na cele charytatywne. Jak podaje Time, obecnie zaangażowane w akcję są 204 osoby z 23 krajów na całym świecie.

MacKenzie podpisała odpowiednie dokumenty, zobowiązując się do przeznaczenia na cele charytatywne co najmniej połowy z 37 miliardów dolarów, które otrzyma po rozwodzie. – Mam nieproporcjonalnie dużo pieniędzy – stwierdziła kobieta, tłumacząc swoją decyzję.

Rozwód Bezosów

Na początku kwietnia 2019 roku Jeff Bezos poinformował, że po rozwodzie przekaże swojej żonie około 4 procent akcji spółki. Początkowo oceniano je jako warte około 35 miliardów dolarów. Gdy MacKenzie Bezos zostanie ich właścicielką, będzie trzecią najbogatszą kobietą świata, tuż po zajmującej drugie miejsce Alice Walton, spadkobierczyni fortuny Walmart (45 mld dolarów). Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajmuje Francoise Bettencourt Meyers, główna udziałowczyni koncernu L’Oréal.

Przed zawarciem ugody MacKenzie Bezos posiadała 16,3 procent udziałów w Amazonie. Zatrzyma 75 procent tego, jednak wszystkie prawa do głosowania przekazała swojemu wkrótce byłemu mężowi. Para, która ma czworo dzieci, była razem, od czasu, gdy Bezos założył Amazona w 1994 roku. MacKenzie Bezos była jednym z pierwszych pracowników firm.

