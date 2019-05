Meghan Markle głosowała w Madrycie? Patrząc na tę hiszpańską polityk, łatwo się pomylić

Biały płaszcz, długie czarne włosy, nieco zadarty nos i malutkie dziecko w wózku – ci, którzy zobaczyli Begonę Villacis w dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mogli przeżyć niemały szok. Pochodząca z Madrytu polityk wyglądała bowiem łudząco podobnie do księżnej Sussex. Co więcej, obie urodziły w podobnym czasie.

Begona Villacis - hiszpańska polityk łudząco podobna do Meghan Markle Kandydatkę na burmistrza Madrytu, która wygląda niemal identycznie jak brytyjska księżna, wypatrzyły media na Wyspach. Z podobieństwa do Meghan Markle zdaje sobie sprawę także sama zainteresowana i... wcale się od tego nie odcina. „Ludzie często zatrzymują mnie na ulicy, żeby spytać, czy jestem Meghan. Czasami jest to zabawne. Moje córki się ze mnie śmieją” – komentowała na Twitterze polityk. 40-letnia Begona Villacis pokazała się po raz pierwszy z nowo narodzonym dzieckiem w stylizacji inspirowanej strojem, w którym żona księcia Harry'ego wystąpiła z małym Archiem. Podczas gdy Meghan Markle wybrała białą suknię bez rękawów z dwurzędowym zapięciem z dużych brązowych guzików, Hiszpanka postawiła na niemal identycznie wyglądający płaszcz. Jej pojawienie się w stylizacji podobnej do tej, którą wybrała księżna, natychmiast przyciągnęło uwagę mediów na Półwyspie Iberyjskim, ale też w Wielkiej Brytanii. Okazało się też, że podobieństw między paniami jest więcej. Ślub Begony Villacis odbył się tego samego dnia, co księżnej i księcia Sussex, a jej córeczka – Ines, urodziła się kilka dni po narodzinach księcia Archiego Harrisona. Czytaj także:

