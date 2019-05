Miss Indii 2019. „Dlaczego wszystkie finalistki wyglądają tak samo?”

Długie czarne włosy, śnieżnobiały szeroki uśmiech oraz duże oczy – to cechy charakterystyczne uczestniczek konkursu piękności w Indiach. W gazecie „Times of India” opublikowano zestawienie portretów uczestniczek. Nikt nie przypuszczał, że jeden komentarz pewnego internauty wywoła prawdziwą burzę.

„Co jest nie tak z tym zdjęciem?” – napisał użytkownik Twittera. Wszystkie kobiety wyglądają niemal identycznie. „Czy to nie jest jedna i ta sama osoba?”, „To siostry?”, „O co w tym wszystkim chodzi” – pytali internauci. Duża część komentujących zwraca uwagę na fakt, że główny problem stanowi „brak różnorodności urody kandydatek pretendujących do tytułu Miss”, inni uważają, że „tak właśnie wyglądają kobiety z Indii”. Niektórzy zarzucają organizatorom konkursu, że mają „obsesję na punkcie jasnej karnacji”.

Konkursy piękności organizowane w Indiach to prężnie działający biznes, a udział w nich stwarza uczestniczkom szansę na zrobienie wielkiej kariery. Wiele modelek po zaprezentowaniu się w konkursie, podpisało lukratywne kontrakty w Bollywood.

Czytaj także:

Ta kobieta wygląda na 20 lat. Ma ponad dwa razy więcej