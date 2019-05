Młodym turystkom podcięto gardła. „Ściąłem jedną z nich. Kochamy ISIS”

Sprawa dotyczy makabrycznego odkrycia dokonanego 17 grudnia ubiegłego roku w pobliżu wioski Imlil w górach Atlas w Maroku. To miejsce nieopodal szczytu Tubkal (4167 m n.p.m.), najwyższego wzniesienia Północnej Afryki. Znaleziono tam ciała dwóch turystek – 24-letniej Louisy Vesterager Jespersen z Danii oraz 28-letniej Maren Ueland z Norwegii. Jak podawała stacja BBC, kobiety miały podcięte gardła. Te doniesienia potwierdziło marokańskie MSW.

Chcą kary śmierci dla terrorystów

Jak podaje agencja AFP, przed sądem w małej miejscowości nieopodal Rabat stanął niedawno 25-letni Abdessamad Ejjoud. Były uliczny sprzedawca przyznał się do winy. – Ściąłem jedną z nich. Żałuję. Kochamy ISIS i modlimy się za nią (organizację - przyp.red.) do Boga – powiedział Ejjoud. Podobne wątki pojawiały się już na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowym i przesłanym rodzicom zamordowanych kobiet. Słychać na nim wypowiedzi sprawców, którzy mówili, że zabójstwo turystek to wypełnienie „woli Allaha”. – To zemsta za naszych braci w Hajine w Syrii. To są wasze głowy, wrogowie Boga – stwierdzili oprawcy kobiet.

Po śmierci turystek ze Skandynawii zatrzymano w sumie 19 osób. Chociaż w Maroku oficjalnie nie zakazano kary śmierci, to takie wyroki nie są przeprowadzane już od 1993 roku. W sieci pojawiła się jednak petycja osób, które chcą odebrania życia osobom stojącym za brutalnym morderstwem. Jej autorzy powołują się przy tym na artykuły marokańskiego kodeksu karnego, który zezwala na wykonanie kary śmierci wówczas, gdy oskarżony dopuścił się morderstwa z premedytacją lub stosował tortury.