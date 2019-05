IKEA świętuje Miesiąc Dumy LGBT. Powstała specjalna torba

Niebieską torbę z IKEI znają niemal wszyscy. Ten kultowy model pojawił się w nowej wersji. IKEA zdecydowała się na wprowadzenie go w czerwcu. Miesiąc ten jest uważany za Miesiąc Dumy LGBT. Zyski ze sprzedaży w całości zostaną przekazane na rzecz Human Rights Campaign Foundation. Tęcza uznawana jest za symbol środowiska LGBT. Na torbie wprowadzonej do obiegu przez IKEĘ, będą znajdowały się paski w kolorze czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim i fioletowym. Torba będzie dostępna we wszystkich sklepach w Stanach Zjednoczonych.

Organizacja Rights Campaing Foundation od lat prowadzi działania na rzecz równości osób różnych orientacji seksualnych. Co ciekawe, w sobotę 1 czerwca przed sklepami IKEI w USA mają zawisnąć tęczowe flagi. W ten sposób firma, jak podaje dezeen.com, chce pokazać swoje wsparcie dla osób ze środowiska LGBT.

