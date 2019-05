Dziewczynka poparzyła się podczas lotu. Ryanair musi zapłacić ponad kilkaset tysięcy

Podczas lotu ośmioletnia dziewczynka zamówiła gorącą czekoladę. Nikt nie przypuszczał, że dojdzie do tragicznego w skutkach wydarzenia. Papierowy kubek, w którym dostała napój był bardzo gorący. 8-latka upuściła go i wylała płyn na swoje ciało. Dziewczynka doznała poważnych oparzeń. Miała liczne zaczerwienia i pęcherze. Dziewczynka odczuwała tak silny ból, że zanosiła się płaczem. Po wylądowaniu w Krakowie została przewieziona do szpitala. Po jakimś czasie trafiła do placówki w Kanadzie. Była hospitalizowana przez 8 dni.

Dzisiaj dziewczynka ma 11 lat. Czuje się dobrze, ale na jej ciele pozostało wiele blizn. W jej imieniu Ryanaira pozwał ojciec Sriyi. Sprawę rozpatrzył Sąd Najwyższy. Linii lotniczej w pozwie zarzucono niebezpieczną metodę serwowania gorących napojów oraz brak zapewnienia odpowiedniej pomocy przez personel po zdarzeniu. Z powodu tych zaniedbań obrażenia dziewczynki miały się pogłębić. Co więcej, Sriya Venkata Neti tuż po zdarzeniu, miała zostać przeniesiona do toalety, by nie przeszkadzać innym pasażerom.

Ryainair zaprzeczał oskarżeniom. Zawarto ugodę, na mocy której przewoźnik ma wypłacić poszkodowanej pasażerce 150 tysięcy euro (ponad 640 tysięcy złotych).