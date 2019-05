Królowa Elżbieta złamała własny protokół. Instagramerka była wniebowzięta

O wszystkim dowiedzieliśmy się z nagrania zamieszczonego na Instagramie przez Laurę-Ann z Belfastu. Influencerka z 64 tysiącami sukbskrybentów pokazała całemu światu, jak wręcza Elżbiecie II mały bukiecik. Według oficjalnego protokołu, tworzonego zresztą i zatwierdzanego w tej materii przez samą królową, jest to niewłaściwe zachowanie. Kwiaty można przekazywać jedynie na ręce służby. Tymczasem królowa angielska podarek przyjęła, a by to zrobić, przełożyła nawet parasolkę do drugiej ręki.

Nie trzeba chyba dodawać, jaką radość wywołało to u Irlandki. Chwilę czystego szczęścia przerwała jej jedna z dwórek, która zwróciła uwagę na niestosowność zachowania kobiety. Kiedy jednak odeszła, Laura-Ann znów zaczęła promiennie się uśmiechać, nie dowierzając własnemu szczęściu. Później dopytywała jeszcze swojego towarzysza, czy aby na pewno cała scena została uwieczniona na nagraniu.