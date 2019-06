Ibiza. 27-letni turysta zgwałcony przed popularną restauracją

Do ataku doszło w miejscowości San Antonio. Napastnik miał zmusić swoją ofiarę do odbycia oralnego stosunku seksualnego, a następnie ukraść jej telefon. Lokalny portal „Diario de Ibiza” podaje, że do zdarzenia doszło w pobliżu restauracji popularnej sieci restauracji fast food.

Media na Wyspach podkreślają, że do napaści doszło w niedzielę wieczorem, ale sprawa została nagłośniona dopiero teraz. O kolejnym ataku na turystę stało się głośno na fali doniesień z Majorki.

15-letnia turystka została tam zgwałcona w hotelowej saunie. Dziewczyna, która na wakacje do miejscowości Llucmajor przyjechała z rodziną z Wielkiej Brytanii, została napadnięta podczas samotnego wypoczynku. Mężczyzna, który ją wykorzystał, uciekł, a ofiara zaczęła szukać pomocy u pracowników hotelu. Personel zawiadomił policję, która zabezpieczyła nagrania z hotelowego monitoringu. Pokrzywdzona 15-latka trafiła do miejscowego szpitala.

Według lokalnej gazety napastnik został zidentyfikowany na podstawie nagrań z kamer przemysłowych

