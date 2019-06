Donald Trump odpowiada na krytykę Meghan Markle. „Nie wiedziałem, że była taka złośliwa”

W poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych rozpocznie wizytę w Wielkiej Brytanii. Z doniesień tamtejszych mediów wynika, że Donalda Trumpa przyjmą w pałacu Buckingham królowa Elżbieta II, książę William, księżna Kate, a także książę Harry. Zabraknie Meghan Markle, która oficjalnie przebywa na urlopie macierzyńskim.

Brytyjczycy spekulują jednak, że to może nie być jedyny powód nieobecności księżnej Sussex. W 2016 roku Meghan Markle dała się bowiem poznać jako zagorzała przeciwniczka Donalda Trumpa. Amerykanka wspierała podczas kampanii prezydenckiej w USA Hilary Clinton, a jej przeciwnikowi nie szczędziła ostrych słów. Trumpa nazywała m.in. „mizoginem” i określała go jako człowieka, który dzieli kraj.

O wypowiedzi księżnej na jego temat, Donald Trump został spytany przez angielskich dziennikarzy w przededniu jego wizyty w Zjednoczonym Królestwie. - Cóż mogę powiedzieć. Nie wiedziałem, że była taka złośliwa (Prezydent użył słowa „nasty” , które może oznaczać też paskudna, wstrętna czy nieprzyjemna - red) - stwierdził Donald Trump w wywiadzie udzielonym tabloidowi „The Sun” . Zaraz dodał jednak dyplomatycznie, że jego zdaniem Amerykanka bardzo dobrze sobie poradzi jako członkini rodziny królewskiej.

Trump popiera Johnsona

Komentarz na temat księżnej Sussex to nie jedyne, co poruszyło Brytyjczyków w wywiadzie amerykańskiego prezydenta. Szeroko komentowane jest poparcie, którego Donald Trump udzielił Borisowi Johnsonowi jako następcy premier Theresy May. - Lubię go - powiedział o byłym szefie MSZ prezydent. Media na Wyspach komentują to jako zgrzyt dyplomatyczny przed wizytą - nie jest bowiem przyjęte, by komentować sytuację wewnętrzną w innym kraju w takich okolicznościach.