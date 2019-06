Wenecja. Potężny wycieczkowiec wbił się w mniejszy statek. Do sieci trafiło przerażające nagranie

Niedzielna kolizja doprowadziła do wybuchu paniki wśród osób na brzegu. Jak informują media, co najmniej pięć osób jest rannych.

Wypadek, do którego doszło na kanale Giudecca prowadzącym do najważniejszego i najbardziej obleganego przez turystów punktu miasta – Placu św. Marka – mógł być spowodowany pęknięciem jednego z kabli łączących statki wycieczkowe z holownikami, które pomagają im wejść do kanałów.

MSC Opera ma 275 metrów długości i 54 metry wysokości. Imponujące wymiary wycieczkowca widać na zdjęciach udostępnionych przez włoskie służby oraz na nagraniach. Na Twitterze pojawił się wykonany przez świadka zdarzenia film, który pokazuje, jak potężna jednostka zmierza w kierunku mniejszego statku. Na pierwszym planie widać uciekających w popłochu turystów.