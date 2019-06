Drapieżnik czy słodkie zwierzę domowe? Rosyjskie małżeństwo mieszka z karakalem stepowym

Karakal stepowy osiąga od 61 do 106 cm długości, a masa ich ciała znajduje się pomiędzy 8-20 kg u dorosłych samców i 6-16 kg u dorosłych samic. Mają ubarwienie do jasnobrązowego do ciemnobrązowego, czasami też czarne. Charakteryzują je długie uszy, czarne na tylnej stronie i zakończone pędzelkami.

Zwierzęta te odżywiają się mięsem. Żyją głównie w Azji i są uważane za szkodniki, ponieważ często polują na farmach. Ich futro nie ma wartości handlowej, jednak są obiektem intensywnych polowań.

Pewne rosyjskie małżeństwo – Andrej i Elena – posiadają karakala stepowego jako zwierzę domowe, a jego zdjęcia pokazuje na bieżąco w internecie. Gregory wychowuje się wspólnie z kilkoma kotami i jak widać na nagraniach – zwierzęta świetnie się ze sobą dogadują.