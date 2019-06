Modelka przekonuje, że jej ciało nie jest idealne. Fani są w szoku

Tammy Hembrow jest aktywna w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 9,5 mln osób. Kobieta publikuje zdjęcia, na których prezentuje swoje stylizacje, pokazuje jak spędza wolny czas z rodziną, a także szczegółowo dokumentuje swoje podróże. Ostatnio modelka opublikowała nagranie, które spotkało się ze zróżnicowaną reakcją internautów. „Sprawdzenie formy. Nie ma nic złego w odrobinie cellulitu, drogie panie! Większość z nas go ma” – napisała. Nie spodziewała się jednak, że spotka się z falą negatywnych komentarzy.

„Cellulit?”, „Gdzie tutaj jest cellulit?”, „Jaki cellulit?”, „O czy ty mówisz?” – pytali internauci. „Chciałabym mieć taki cellulit jak ty. Chętnie bym się zamieniła”, „Chyba sobie żartujesz” – dodawali kolejni. Inni w ostrych słowach krytykowali modelkę, że chce za wszelką cenę pokazać się „od ludzkiej strony”.

Wielu internautów dziękowało modelce za to, że tak otwarcie mówi o „swoich niedoskonałościach”, dzięki inne kobiety być może również staną się w ocenianiu swojego wyglądu łagodniejsze. „Tak, wszystkie mamy cellulit. Trzeba to zaakceptować”, „Wyglądasz niesamowicie”, „Dziękuję ci za to, co zrobiłaś” – komentowali internauci.

